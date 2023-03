Grâce à l’amélioration actuelle des conditions climatiques, la production quotidienne de tomate dépasse les 1.000 Kg/Ha, a-t-il précisé, soulignant que cette situation a permis d’assurer l’approvisionnement du marché national en ce produit agricole.

Kessa a fait savoir, à ce sujet, que les marchés de gros de fruits et légumes d’Inezgane et d’Oulad Teima reçoivent quotidiennement 700 tonnes de tomate chacun, tout comme d’autre marchés.

Il a relevé que la stratégie adoptée par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en totale coordination avec les professionnels, accorde la priorité à l’approvisionnement du marché intérieur en fruits et légumes, dans le but de faire baisser les prix.