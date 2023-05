En marge du Africa Digital Summit (ADS) 2023, Brand Africa, fondé par Thebe Ikalafeng et présidé par celui-ci, ainsi que Siham Malek, directrice générale d’Integrate Kantar, ont annoncé la sélection inédite des Meilleures Marques du Maroc dans le cadre du classement Brand Africa | Les Meilleures Marques d’Afrique 2022.

Orange, représentée par Sakina el Fares, directrice de la marque et de la communication d’Orange Maroc, a été désignée en tant que marque de télécommunications la plus appréciée au Maroc et Top 5 marques de télécommunications en Afrique.

« Depuis sa création en 2010, Brand Africa s’est engagé dans une démarche centrée sur les marques visant à réinventer l’image, la réputation et la compétitivité du continent. Grâce à notre initiative phare, Brand Africa 100 | Les Meilleures Marques d’Afrique, nous évaluons depuis 2011 les principales marques, véritables indicateurs des progrès entrepreneuriaux et innovants de l’Afrique », déclare Ikalafeng.

Selon Siham Malek, directrice générale d’Integrate, partenaire de Brand Africa au Maroc depuis 2020, « malgré le grand nombre de marques analysées au Maroc et dans toute l’Afrique, l’enquête continue de dresser un portrait cohérent des marques et des tendances qui transforment le continent. Au Maroc, Orange est en tête de son secteur depuis le début de l’étude. »

D’autres grandes marques figurent sur la liste 2022/23, notamment Bank of Africa en tant que marque de services financiers, 2M en tant que marque média et Marwa en tant que marque marocaine.

La recherche Brand Africa 100 | Les Meilleures Marques d’Afrique 2023 se déroule chaque année entre février et mars, couvrant plus de 30 pays du continent. Elle est menée par les partenaires de Brand Africa, Geopoll et Integrate, une filiale de Kantar au Maroc, chargés des travaux de terrain en Afrique et au Maroc respectivement. Kantar Group et Brand Leadership se concentrent sur l’analyse pour établir les classements, tandis que le Comité scientifique de Brand Africa se réunit pour examiner et valider les résultats. Les résultats mondiaux du 12e classement annuel Brand Africa 100: Les Meilleures Marques d’Afrique 2022 ont été annoncées l’année dernière le 25 mai, lors de la Journée de l’Afrique 2022 au Nigeria.

Afin de garantir l’objectivité et l’indépendance des classements, la recherche Brand Africa 100 | Les Meilleures Marques d’Afrique, qui vise à déterminer les marques les plus appréciées en Afrique, n’est financée par aucune marque, en tant qu’initiative à but non lucratif.

La recherche pour la période 2023/24 est actuellement en cours dans 30 pays du continent. Elle est une fois de plus menée par les partenaires de Brand Africa, Geopoll, en charge des travaux de terrain, et Kantar et Brand Leadership, responsables de l’analyse et des classements.