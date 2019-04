Le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader a annoncé, lundi à Rabat, le lancement du projet du Centre marocain des services administratifs, visant à améliorer les conditions d’accueil des usagers des services publics.

Lors d’une entrevue avec le directeur administratif de l’Agence nationale pour les services publics et les innovations sociales de la République d’Azerbaïdjan, Azad Jafarli, Benabdelkader a indiqué que ce projet, auquel a adhéré son département et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec l’appui d’experts de l’Organisation internationale pour les migrations et la contribution directe et participative des différents départements et administrations publiques, en plus de l’Agence azerbaïdjanaise, vise à améliorer l’accueil des usagers des administrations publiques marocaines, à travers la mise en place d’une vision unifiée et commune par les parties concernées.

Ce projet prend en considération la nécessité de mettre à profit l’expérience marocaine cumulée dans le cadre des centres régionaux d’investissement et du guichet unique chargé de délivrer les permis de construire, a-t-il expliqué, soulignant que son département a élaboré une cartographie lui permettant de lancer le projet relatif au Centre marocain des services administratifs au niveau de la région Fès-Meknès.

Les résultats de cette cartographie, qui vise à répertorier d’une manière détaillée les services administratifs, dans la perspective de les améliorer, ont contribué à définir les contours d’un modèle marocain destiné à améliorer l’offre des services administratifs au niveau de Fès-Meknès, en tant que région pilote, a-t-il affirmé, ajoutant que le lancement du projet de la région de Fès-Meknès permettra de jauger l’efficacité de l’approche et la qualité de l’accès aux services administratifs et constituera un facteur de concurrence entre les régions, dans la perspective de sa généralisation.

Affirmant que les chantiers majeurs que connait le Royaume, tels que la régionalisation avancée et la déconcentration administrative, sont de nature à contribuer à la réussite de ce projet, le ministre a salué l’engagement de l’Agence azerbaïdjanaise pour les services publics et les innovations sociales dans l’accompagnement des réformes que connait le Maroc et la coopération entre les deux pays, dans le cadre du mémorandum d’entente signé en marge du Forum des Nations unies sur le service public, tenu à Marrakech le 21 juin 2018.

Pour sa part, la représentante résidente du PNUD, Martine Therer a souligné que la création d’un centre unique de services administratifs, destiné aux usagers via le guichet unique, basé sur l’expérience de l’Azerbaïdjan constitue un modèle offrant des services simples et promouvant les bonnes pratiques au niveau national.

Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan national de réforme de l’administration 2018-2021 et répond, dans une plus large mesure, aux Objectifs de développement durable de l’agenda 2030, a rappelé la responsable onusienne, saluant les efforts du Maroc visant à améliorer le cadre d’accueil des usagers au niveau des administrations publiques.

De son côté, Jafarli a mis l’accent sur l’expérience de son pays en matière de services et d’évaluation, visant à fournir des services aux usagers, via le guichet unique, appelant à tirer profit des expériences réussies en la matière.

Il a également souligné que l’Agence azerbaïdjanaise pour les services publics et les innovations sociales est prédisposée à accompagner les chantiers de réforme dans ce domaine.