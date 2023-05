Un mémorandum d’entente (MoU) pour la coopération dans le secteur de l’agriculture et du développement rural a été signé, mardi à Meknès, entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Paraphé par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et son homologue britannique, Lord Richard Benyon, à l’issue du Forum sur la coopération Maroc-Royaume Uni, tenu en marge de l’ouverture de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), ce MoU déclare les volontés communes de coopérer autour de la recherche scientifique, la résilience au changement climatique, le renforcement des capacités et l’innovation agricole.

S’exprimant lors de ce Forum, Sadiki a salué les réalisations en matière de coopération bilatérale dans la commercialisation de produits agricoles entre le Maroc et le Royaume-Uni, faisant part de la volonté commune des deux parties, à travers la signature de ce MoU, de renforcer leur coopération technique et agricole.

Pour sa part, Benyon a relevé que la signature de ce MoU renforcera les liens entre les deux pays et les aidera à accélérer les progrès vers leur objectif commun d’atteindre une agriculture durable et résiliente au changement climatique.

Le secteur agricole du Royaume-Uni représente 0,7% du PIB du pays, répondant à environ 60% de sa propre demande alimentaire. En outre, 70 % de la superficie totale du pays est une superficie agricole utile avec comme principales cultures les pommes de terre, les betteraves, le blé et l’orge.

Le Royaume-Uni se positionne en tant que 4ème importateur à l’échelle internationale des produits alimentaires agricoles et maritimes marocaines. La valeur des exportations marocaines agro-alimentaires vers le Royaume-Uni a atteint près de 5,94 milliards de dirhams en 2022, soit une croissance de 57% par rapport à l’année 2021 et une croissance de 635% par rapport à 2010. Les exportations agro-alimentaires ont représenté en 2022, une part en valeur de 36%, et une part en volume de 73% par rapport aux exportations totales du Maroc à destination de ce marché.