La ministre de la transition énergétique et du développement, Leila Benali, a annoncé mardi la constitution d’une commission technique chargée du suivi de l’alimentation du stock de produits pétroliers pour atténuer les conséquences de la flambée des prix internationaux sur le marché national, composée de représentants de son département, du ministère de l’économie et des finances et de la Caisse de compensation.

L’annonce a été faite à l’occasion d’une réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur la stratégie dédiée à la révision à la baisse de la facture énergétique. La ministre a indiqué, à ce propos, que le gouvernement veille à l’accompagnement des projets programmés par des opérateurs privés dans le but de tirer vers le haut la capacité de stockage, faisant état d’une augmentation du niveau du stock de 187.000 mètres cubes de produits pétroliers depuis début 2023, soit un volume de stockage supplémentaire estimé entre 7 et 19 jours, et ce, pour un investissement de l’ordre de 800 millions de dirhams.

Elle a aussi fait état de la programmation cette année dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé d’un investissement d’environ 1,2 milliards de dirhams qui augmentera le stock à hauteur de 370.000 mètres cubes, l’équivalent de 6 à 17 jours en produits pétroliers, un investissement auquel s’ajoute 700 millions de dirhams permettant d’augmenter le stock de 255.000 mètres cubes (10 à 12 jours de stock).

Toujours sur ce registre, elle a indiqué que la capacité de stockage de la raffinerie SAMIR est de 345.000 tonnes en gasoil, soit l’équivalent de 22 jours de consommation.