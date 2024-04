Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (MAPMDREF), Mohammed Sadiki, a effectué le vendredi 5 avril une visite de chantier au site du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès.

Le ministre était accompagné du Wali de la Région Fès-Meknès, Said Zniber, du Gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, du Président de l’Association du SIAM, Mohammed Fikrat, du Commissaire par intérim du SIAM, Kamal Hidane, et d’une délégation de responsables du ministère.

La visite a porté sur l’avancement des travaux d’aménagement du site et les différents aspects liés à l’organisation de ce rendez-vous désormais incontournable de l’échiquier agricole.

« Le SIAM se positionne aujourd’hui comme une plateforme unique d’échange et de communication autour de la vision et la stratégie de développement agricole de notre pays. Il offre une occasion idoine de rencontres avec les différents partenaires, aussi bien nationaux qu’internationaux », a déclaré Sadiki, mettant en lumière le rôle majeur du salon dans la promotion des pratiques agricoles durables, de l’innovation technologique, des échanges commerciaux et de la coopération internationale.

Et d’ajouter : « notre ambition avec le SIAM est de fournir un espace de rayonnement, de dialogue et d’innovation, propice à l’échange de bonnes pratiques et à l’initiation et au renforcement de partenariats stratégiques ».

Les travaux avancent à une grande vitesse, témoignant du dynamisme et de l’engagement de l’ensemble des intervenants pour offrir aux visiteurs une édition spéciale. Hidane a d’ailleurs souligné : « nous nous employons à offrir une organisation exemplaire pour cette 16ème édition, reflétant notre engagement envers le développement de notre agriculture marocaine et internationale ».

Organisé annuellement sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, le SIAM est l’un des plus grands événements agricoles en Afrique et au Moyen-Orient. La 16ème édition aura lieu du 22 au 28 avril sous le thème « Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients », avec l’Espagne en tant qu’invité d’honneur. Occupant une superficie de plus de 12 hectares, l’événement promet d’être une expérience enrichissante pour les professionnels et le grand public.

La prochaine édition se veut une plateforme d’échange et d’action pour des systèmes de production durables et résilients dans un contexte marqué par les changements climatiques, avec un programme de plus de 40 conférences, la participation de près de 70 pays, 1.500 exposants, et plus de 950.000 visiteurs attendus.