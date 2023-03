Les 14e assises nationales de l’Association de lutte contre le sida (ALCS) se dérouleront à Bouznika, du 10 au 12 mars 2023, sous le thème « La fin du sida en 2030, est-ce possible ? ».

À l’heure où la fin du sida à l’horizon 2030 est toujours freinée par les fortes inégalités, les militants et militantes de l’ALCS se réunissent pour réfléchir ensemble à la manière de pérenniser les avancées de la riposte nationale.

« La fin du sida, est-ce possible ? » : tel est le thème des 14e Assises nationales de l’ALCS qui se tiendront du 10 au 12 mars 2023 à Bouznika. Plus de 300 personnes, partenaires nationaux et internationaux, institutions, programmes gouvernementaux et associations amies prendront part à cet événement bisannuel, aux côtés des militant-e-s de l’ALCS. Ces 14e Assises nationales sont organisées conjointement avec les sections de l’ALCS de Casablanca et de Rabat.

Une réflexion commune et durable pour accélérer la riposte

Les Assises nationales offriront l’occasion aux militant-e-s de l’ALCS et aux partenaires associatifs et institutionnels de mener une réflexion commune et durable sur les orientations à suivre pour accélérer la riposte menant à l’éradication de l’épidémie du VIH/sida à l’horizon 2030.

Les 14e Assises nationales se tiennent alors que la lutte contre le VIH/sida, au Maroc et partout ailleurs, est à un tournant critique. En effet, tandis que l’échéance de 2030 fixée par les Nations-Unies pour mettre fin à l’épidémie du VIH se rapproche, les inégalités, notamment de genre, ainsi que la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH ou particulièrement vulnérables à l’infection par ce virus, persistent. Elles entravent les progrès de la lutte contre le VIH, réduisent les rendements des investissements de la lutte contre ce virus et menacent la santé de populations les plus vulnérables.

Alors que la question de la lutte contre les épidémies et le droit à la santé pour toutes et tous auront plus que jamais une importance capitale, il est plus que jamais nécessaire de tirer les leçons de la riposte au VIH et de maintenir les acquis qui ont jusque-là démontré leur efficacité.