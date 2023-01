L’industrie de la téléphonie mobile subit les effets de l’inflation. A ce titre, un recul de 18,3% est constaté sur les ventes au niveau mondial. Seulement 300,3 millions d’unités (toutes marques confondues) ont été écoulées au cours du quatrième trimestre de 2022.

D’après les informations de l’International Data Corporation (IDC), cette baisse est une première de son genre dans le secteur, dans la mesure où l’année s’est clôturée sur un total de 1,21 milliard de smartphones écoulés à travers le globe.

Par marques, les Chinois de Xiaomi ont affiché le recul le plus important des 5 plus grandes entreprises du secteur, avec une baisse de 26,3 %, suivis par Vivo (18,9 %), Oppo (15,9 %). Les deux leaders du marché, Apple et Samsung affichent des baisses de leurs ventes de 14,9 % et 15,6 %.

L’IDC indique que cette situation résulte de la baisse de la demande par les consommateurs, étant donné le resserrement du pouvoir d’achat, ce qui a causé une baisse des importations par les distributeurs. Plusieurs vendeurs ont ainsi décidé de profiter de la période des fêtes de fin d’année pour écouler le stock disponible, sans s’approvisionner à nouveau, vu le manque à gagner.

Par ailleurs, les constructeurs ont subi les effets de la pandémie, dans la mesure où la supply chain de certains composants, notamment les processeurs, a connu des retards de livraison importants à travers le monde suite à la fermeture de plusieurs usines spécialisées.

Selon les données disponibles, il est attendu que le marché retrouve son souffle d’ici la fin de l’année 2023.