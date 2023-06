La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), dirigée par Imad Barrakad, a participé au salon International des parcs d’attractions et des activités de loisirs qui s’est tenu du 13 au 16 juin à Singapour.

Cette grand-messe, combine à la fois des espaces d’exposition et conférences thématiques. Elle offre également l’opportunité de découvrir les nouveaux concepts et d’explorer les nouvelles tendances pour lesdites activités. L’animation et le loisir jouent un rôle primordial dans l’enrichissement de l’expérience des visiteurs et constituent souvent un motif de voyage pour ces touristes.

Lors de cet évènement d’envergure internationale Imad Barrakad, Directeur général de la SMIT a mené une série de rencontres avec les grands donneurs d’ordre internationaux et patrons opérant dans l’industrie d’animation et de loisirs tels l’Association Internationale des parcs d’attractions et des activités de loisirs, Ripley Entertainement, Proslide Technologies, Legacy Entertainement, WhiteWater, polin waterparks, flow rider, Vekoma et d’autres.

Selon le DG de la SMIT : « cette participation s’inscrit dans une approche visant à parfaire la maîtrise du Business model des différents produits d’animation et de tisser des relations privilégiées avec les donneurs d’ordre mondiaux ».

La présence marocaine à cette manifestation internationale s’inscrit dans le cadre des efforts de la SMIT qui mise sur la stimulation de l’investissement dans l’animation pour deux catégories de projets à savoir : les projets locomotifs d’animation (tels que le parc d’attraction et de loisirs de Marrakech, le parc de famille de Casablanca, le Dinopark à Azilal, etc.) à fort impact permettant de donner de la visibilité à une destination et le développement de projets de petite animation (tels que les simulateurs de surf, les gaming centers, les parcs de réalité virtuelle et réalité augmentée, les activités de sports extrêmes, etc.) à forte intensité et permettant la densification des écosystèmes et filières touristiques à renforcer.

Les performances réalisées par le secteur du tourisme au Maroc ainsi que les incitations mises en place récemment dans le cadre de la nouvelle charte de l’investissement, rendent les produits d’animation plus compétitifs et encourageront les investisseurs à les considérer à court et moyen termes.