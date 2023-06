La compagnie spécialisée dans la production pneumatique, Qingdao, a obtenu le feu vert des autorités chinoises pour investir dans la construction d’une unité de production à Tanger. Qingdao prévoit d’investir 296 millions de dollars pour la concrétisation de ce chantier.

Le fabricant chinois tablerait sur une production annuelle de 6 millions de roues, selon les informations d’Economia Digital. Cet investissement se rajoute à un autre similaire dans la péninsule ibérique, plus précisément en Galice, où Qingdao prévoit de construire une usine dans la capacité de production est de 12 millions de roues annuellement (pour un investissement total de 580 M$).

Cet investissement s’inscrit dans le cadre du développement des activités de l’entreprise, dans la mesure où « la capacité de ses usines en Chine et en Thaïlande ne peut plus répondre aux besoins des clients ».

L’entreprise indique qu’ : « après une enquête approfondie et compte tenu de l’environnement politique et économique stable du Maroc, de son excellente situation géographique, de conditions d’investissement favorables, d’une politique de commerce extérieur amicale et d’un faible coût d’investissement, la société prévoit de lever 296,78 millions de dollars et d’investir dans la construction d’un centre de production annuel de six millions de pneus pour automobiles hautes performances et de roues radiales pour camions légers ».

Le choix du Maroc n’est pas aléatoire, puisque la compagnie considère que le royaume dispose d’une position géostratégique, lui permettant de s’imposer en tant que porte sur le continent pour le développement de ses activités.