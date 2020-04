Le résultat net consolidé du Groupe Société générale Maroc s’est établi, au titre de l’exercice 2019, à 1,24 milliard de dirhams (MMDH), en hausse de 8,44% par rapport à celui de 2018.



Le produit net bancaire (PNB) a atteint, à cette date, 4,96 MMDH, en progression de 4,86% par rapport à fin 2018, a annoncé le groupe dans un communiqué sur ses résultats annuels 2019.



Au cours de l’exercice 2019, l’activité de distribution de crédits, en faveur des ménages comme pour les professionnels et les entreprises, a été soutenue, a indiqué la banque, faisant savoir que les encours crédits ont enregistré une hausse de 5,5 MMDH, permettant ainsi d’afficher une évolution positive de 6,76% par rapport à l’exercice de 2018.



Au volet fait marquants, la Banque a rappelé le lancement de la première ligne de financement Green Value Chain (GVC) en partenariat avec la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ainsi que la mise en place d’un dispositif complet d’accompagnement des jeunes entrepreneurs et TPE dans le cadre du programme Intelaka (réseau d’agences et d’experts dédiés, mesures d’accompagnement en termes d’accès au financement…).