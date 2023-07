La cofondatrice et COO de Chari, Sophia Alj a été consacrée par Forbes Middle East pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de son classement des 20 femmes à l’origine de marques technologiques en 2023.



C’est un nouvel accomplissement pour Sophia Alj, cofondatrice et COO de Chari. Elle a été récemment nommée parmi les 20 femmes entrepreneurs les plus brillantes et influentes dans la région Mena, par le magazine Forbes Middle East, dans la catégorie Tech Brands.



InfoMédiaire a rencontré Sophia Alj au lendemain de sa consécration. Interview…