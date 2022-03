Le gouvernement a annoncé, ce mercredi, sa décision d’allouer un soutien aux professionnels du transport dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par une hausse des prix des carburants aux niveaux national et mondial.

L’annonce de ce soutien a été faite lors d’un point de presse conjoint du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

A cet égard, Abdeljalil a souligné que le gouvernement a pris cette décision au vu de la conjoncture actuelle, marquée par une fluctuation et une flambée des prix des carburants, et ce après une série de réunions avec les professionnels du secteur.

Le ministre a fait savoir qu’une commission interministérielle, formée à l’effet d’opérationnaliser ce soutien, a entamé son action vendredi dernier, ajoutant qu’il sera procédé aussi à la mise en place d’une plateforme numérique destinée à faciliter l’acheminement du soutien aux professionnels

Un cadre participatif avec « Barid Bank », en charge de contrôler et de centraliser cette opération, sera également mis en place, a poursuivi le ministre.