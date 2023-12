Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et CDG Invest ont procédé, ce mardi 26 décembre, à la signature d’une convention-cadre visant à structurer et à mettre en oeuvre une offre d’accompagnement et de financement destinée aux startups marocaines.

Plusieurs dispositifs sont proposés dans ce cadre, en financement ou en accompagnement des startups à différentes étapes de leur cycle de vie pour favoriser leur création, croissance et développement à travers les incubateurs, les accélérateurs et les structures de financement, apprend-on d’un communiqué.