La Société Générale Africa Technologies & Services (SG ATS) s’est classée à la 17e place des meilleurs employeurs en Afrique pour l’année 2023.

« À la suite de la publication du classement des meilleurs employeurs africains, SG ATS, filiale du groupe Société Générale (SG) fournissant des prestations à forte valeur ajoutée pour différentes lignes de métiers du Groupe sur des activités de marchés ainsi qu’à plusieurs directions du Groupe SG spécialisée dans les activités de la banque de financement et d’investissement, s’est classée à la 17e place des entreprises où il fait bon travailler en Afrique », indique la société dans un communiqué.

Ce classement, réalisé par le programme international « Best Places to Work », a réuni plus de 500 entreprises sur le continent africain afin d’évaluer l’environnement de travail de ces organisations, indique le communiqué, notant que grâce à cette distinction, remportée pour la troisième fois, SG ATS confirme ainsi la qualité de ses pratiques ressources humaines (RH) et l’engagement de ses collaborateurs.

Le label « Best Places to Work » s’appuie sur deux analyses, une évaluation RH axée sur les pratiques de l’organisation en matière de gestion des ressources humaines et un sondage réalisé auprès des collaborateurs de l’entreprise mesurant leur perception de l’organisation en termes de culture d’entreprise, de gestion des RH, de développement de carrière, de relations, de rémunération et d’avantages sociaux.

Parmi les principaux points forts de l’entreprise soulignés par les collaborateurs, rapporte le communiqué, on retrouve l’excellence opérationnelle, la transparence dans le processus de recrutement et les relations de confiance avec les dirigeants, mettant ainsi en lumière l’investissement permanent réalisé par SG ATS depuis bientôt dix ans pour offrir un environnement épanouissant et attractif à chaque collaborateur lui permettant de trouver sa place et de s’identifier aux valeurs d’engagement, de responsabilité, d’innovation et d’esprit d’équipe du Groupe SG et de SG ATS.

Société Générale Africa Technologies and Services (SG ATS) a été créée en 2014, initialement dans le but de fournir des solutions agiles et efficaces aux salles des marchés de la banque en Europe (principalement à Paris et Londres) afin de les aider à se développer et à répondre aux exigences de plus en plus fortes imposées par les différentes législations bancaires internationales.

Basée à Casablanca, SG ATS fournit aujourd’hui des prestations à forte valeur ajoutée à différentes lignes de métiers du Groupe (en Europe principalement mais également aux Etats-Unis et en Asie) sur des activités de marchés, mais également à plusieurs directions du Groupe Société Générale.