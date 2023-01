La fondation Académia, présidée actuellement par la fondation Banque Populaire en la personne de Asma Lebbar, a célébré, mardi 17 janvier, son 25ème anniversaire.

Cette cérémonie solennelle, tenue en présence de l’ensemble de ses membres et partenaires, a permis de présenter un aperçu des réalisations de la fondation au cours des 25 dernières années ainsi que de ses projets futurs.

Créée en 1997, la fondation Académia a pour vocation d’accompagner les étudiants des classes préparatoires qui accèdent à une grande école ou une université prestigieuse au Maroc ou à l’étranger. Sa devise, « l’ambition d’aider la vôtre », traduit un engagement déployé depuis un quart de siècle, pour soutenir les étudiants les plus méritants dans le but de leur permettre de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions. Elle est dirigée par un Conseil d’Administration, avec une présidence tournante d’une durée de deux ans.

Ses principaux objectifs sont de promouvoir l’excellence et le mérite, ainsi que de permettre aux étudiants à l’étranger de maintenir un lien avec le Maroc afin de favoriser leur retour. Cette ambition se traduit sur le terrain à travers trois types d’actions : des prêts d’honneur, des prix d’excellence et l’insertion professionnelle à travers des stages en entreprises.

En 25 ans d’existence, la fondation a distribué plus de 400 prêts d’honneur et décerné 240 prix d’excellence. Avec 228 étudiantes, l’effectif féminin représente 36% du total des étudiants accompagnés.

Depuis 2006, la fondation Académia a participé à la création et à l’animation du Collectif CPGE Maroc, qui vise à contribuer à la réussite des élèves de classes préparatoires à travers des initiatives d’améliorations constantes des conditions pédagogiques en faveur des élèves des classes préparatoires.

Par ailleurs, ladite cérémonie a été l’occasion de rendre hommage à Abdelhafid Rerhrhaye, figure emblématique de la fondation, qui a grandement participé à son rayonnement.

Dans son allocution, Asma Lebbar a tenu à souligner que Abdelhafid Rerhrhaye « a su être attentif à la dignité, aux aspirations, et aux espoirs de chacun. La solidarité est pour lui une exigence permanente et un combat de chaque instant. Un combat d’idées nobles et citoyennes qu’il mène avec une énergie intarissable ».

En signe de reconnaissance, Abdelhafid Rerhrhaye s’est vu décerner le titre de Président d’Honneur de la fondation. Asma Lebbar a également annoncé la création du « Fonds Rerhrhaye », à travers lequel des lauréats expérimentés consacrent un volume horaire dédié à l’encadrement des étudiants en classes préparatoires et des nouveaux lauréats. Cet encadrement se matérialise essentiellement à travers du mentoring et du coaching.