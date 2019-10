L’application mobile « Noon Kids », concept innovant dédié au soutien scolaire des élèves en primaire, a été lancée au Maroc à l’initiative de la start-up AHT Software.

Cette application, au contenu ludique basé sur les programmes scolaires et élaboré par des pédagogues et spécialistes de l’éducation, est un outil d’aide scolaire, sous la supervision des parents et des écoles. Visant le développement scolaire et personnel des élèves, ce concept digital est conçu pour les élèves du niveau primaire, de tous types d’enseignements au Maroc.

« Noon Kids » est une application qui couvre les six niveaux du cycle primaire sur cinq matière, à savoir le français, l’arabe, l’éducation islamique, les mathématiques et les sciences.