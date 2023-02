Dans le cadre du développement de la station balnéaire de Mogador – Essaouira, un Mémorandum d’entente a été signé pour la relance de la Société d’Aménagement de la Station Essaouira Mogador (SAEMOG), société qui porte la station balnéaire de Mogador.

Ont signé ce MoU, Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohcine Jazouli, Ministre Délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT, Ali Seddiki, Directeur Général de l’AMDIE, Mehdi Attayallah, Directeur Général de la SAEMOG et Samih Sawiris chef de file du consortium comportant 4 investisseurs étrangers.

D’un montant de plus de 4 milliards de dirhams, le programme d’investissement projeté dans le cadre de ce partenariat prévoit la rénovation et l’extension de l’hôtel existant.

Il s’agit aussi de la transformation du club house actuel en boutique hôtel et la construction d’un nouveau club house, le développement d’un Club Med et de 3 hôtels en front de mer et la création d’une zone commerciale et de loisirs dans le village de Mogador et son extension. Ceci, en plus du développement de projets immobiliers.

Ces investissements permettront de redynamiser la station Mogador, d’augmenter sa capacité d’accueil et son offre d’animation, et par là, booster l’attractivité d’Essaouira sur l’échiquier des destinations touristiques internationales. Notons que ce projet permettra de créer plus de 4.000 emplois.