Le Groupement Interprofessionnel de Prévention et de Sécurité Industrielle (GIPSI) a organisé la 16e édition du Forum National de la Santé et Sécurité au Travail le 22 février 2023 à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca sous le thème « La gestion globale des risques au cœur de la pérennité et de la durabilité des entreprises ».

L’événement a été présidé par Mohammed FIKRAT, président du GIPSI, et a réuni un grand nombre de professionnels et d’experts de différents secteurs pour discuter de la gestion des risques dans les entreprises et son impact sur leur pérennité.

Le Forum a été marqué par la réalisation de quatre ateliers animés par des professionnels de renom, dont Mohamed SOUAL, Abdellatif KOMAT, Youssef HAJJI et Jamila EL BERRY. Ces ateliers ont permis d’échanger sur les meilleures pratiques en matière de prévention et de sécurité au travail, la gestion des risques environnementaux, la santé mentale et physique des travailleurs et l’importance de la formation et de la sensibilisation.

Le Forum a été l’occasion de réunir des experts et des professionnels pour échanger sur les enjeux actuels et futurs de la sécurité au travail et des risques environnementaux.