Le Maroc a lancé, au cours des dernières décennies, plusieurs chantiers de réformes juridiques, politiques et institutionnelles visant le renforcement des principes de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. Il a également intégré l’approche genre, devenue un véritable enjeu de développement, dans ses différentes politiques et stratégies au niveau national, régional et local et ce, sur le plan économique, social et environnemental.

Les statistiques sensibles au genre ont un double intérêt. Elles permettent, d’une part, la mesure du niveau de réalisation, par notre pays, des objectifs de développement durables conformément à ses engagements en la matière et, d’autre part, l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes publics visant à assurer l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes.

Pour améliorer sa base d’informations statistiques sensibles au genre, le Haut Commissariat au Plan (HCP) a entrepris depuis 2001 plusieurs actions visant à intégrer l’approche genre dans son système statistique notamment à travers :

– La réalisation en 2001 d’un premier bilan sur la production et l’utilisation des statistiques de genres au Maroc.

– La réalisation en 2003 d’une étude mettant en exergue les écarts entre les hommes et les femmes et ce dans certains secteurs clé notamment l’éduction, la santé, la prise de décision et la violence à l’égard des femmes.

– L’introduction de nouveaux indicateurs sensibles au genre dans le cadre du suivi des OMD et leur prise en charge dans les rapports biannuels depuis 2005 jusqu’à 2015.

– La diffusion depuis 2008 des publications périodiques spécifiques (femmes en chiffre).

-La réalisation d’enquêtes nationales couvrant des thématiques liées aux problématiques du genre notamment l’enquête prospective sur le statut de la femme en 2005, l’enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes réalisée en 2009 et en 2019, et l’enquête nationale sur l’emploi du temps des femmes, des hommes et des enfants, réalisée en 2012.

– L’introduction de modules spécifiques aux femmes dans les enquêtes du HCP, notamment l’enquête nationale permanente sur l’emploi, l’enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages 2007, l’enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages 2014 et l’enquête nationale sur les ODD 2016.

– Mise en place de plusieurs applications web pour la diffusion des indicateurs sensibles au genre, notamment, la plateforme ODD, la Base de Donnée Statistique, et l’outil interactif « simuler votre temps » à partir des résultats de l’enquête nationale sur l’emploi du temps des femmes, des hommes et des enfants de 2012.

Dans la continuité de ses efforts visant à développer la production, l’analyse et la diffusion des statistiques sensibles au genre, et de rendre disponible ceux prévus dans le cadre des ODD, en particulier l’objectif 5 dédié à l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles, le HCP s’est engagé, en juin 2018, en partenariat avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-FEMMES), dans le programme de coopération intitulé « Prendre en considération chaque femme et chaque fille ».

Ce programme, qui concerne dans une expérience pilote 12 pays dont le Maroc, vise à développer les statistiques sensibles au genre pour le suivi et l’évaluation des Objectifs de Développement Durable et des stratégies nationales en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes.

Ce programme s’inscrit dans le cadre global de partenariat liant le HCP et ONU Femmes qui s’articule autour des axes suivants:

Promouvoir un environnement institutionnel favorable à la production, la dissémination et l’utilisation des statistiques sensibles au genre.

Renforcer la production de statistiques sensibles au genre.

Renforcer la qualité, la comparabilité et la régularité des statistiques sensibles au genre produites au Maroc.

Appuyer la des statistiques sensibles au genre auprès de l’ensemble des utilisateurs au Maroc.

Dans ce cadre, le HCP et ONU Femmes ont réalisé une étude visant à établir un diagnostic analytique détaillé des statistiques sensibles au genre dans notre pays. Cette étude, dont le but est d’évaluer le niveau de prise en compte de l’approche genre dans le processus de production, de diffusion et d’utilisation de l’information statistique, a été menée en consultation avec l’ensemble des partenaires concernés, producteurs et utilisateurs, en particulier parmi les départements ministériels, les institutions nationales représentatives, les organisations internationales et le secteur privé et associatif.

Cette note se propose de présenter la démarche méthodologique de cette étude et les principaux résultats qui en découlent portant, notamment, sur l’état des lieux des statistiques sensibles au genre au Maroc, les besoins en statistiques sensibles au genre et les principales recommandations pour faire face aux obstacles et barrières liées à la production et à l’utilisation des statistiques sensibles au genre aux plans juridique, institutionnel, organisationnel et techniques.

Démarche méthodologique de l’étude

Le référentiel méthodologique retenu pour réaliser l’étude visant à établir l’état des lieux des Statistiques sensibles au genre au Maroc se base sur plusieurs critères, dont particulièrement:

L’évaluation du cadre juridique et institutionnel relatif au système statistique national et son adaptation aux exigences du développement des statistiques sensibles au genre.

L’examen des indicateurs genre élaborés au niveau national en comparaison avec les cadres universels dont le cadre mondial des indicateurs relatifs aux Objectifs de Développement Durable ODD, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le plan d’action de Beijing.

La réalisation d’un benchmark international pour tirer des leçons des expériences et bonnes pratiques en matière de production et d’utilisation des statistiques sensibles au genre dans les politiques et stratégies à l’échelle des pays les plus avancés dans ce domaine.

Il convient de signaler que cette étude a été réalisée selon une approche participative impliquant l’ensemble des producteurs et des utilisateurs potentiels des statistiques sensibles au genre relevant notamment des départements ministériels, des institutions nationales et des ONG. Elle a été menée au niveau national et à l’échelle de deux régions pilotes, à savoir Casablanca-Settat, considérée comme une région à fort potentiel en matière de statistiques genre, et Drâa Tafillalet considérée comme une région à faible potentiel.

Des questionnaires ont été élaborés et transmis à l’ensemble des institutions concernées pour relever la prise en compte de l’approche genre dans le processus de production, de diffusion et d’utilisation des statistiques genre, les barrières et obstacles au développement des statistiques sensibles au genre et les recommandations proposées par les composantes du système statistique national pour améliorer les statistiques sensibles au genre au Maroc.

Plusieurs ateliers et séances de travail ont été également organisés avec les producteurs et utilisateurs des statistiques sensibles au genre, au niveau national et à l’échelle des 2 régions concernées, pour partager avec eux, notamment, la méthodologie de l’étude ainsi que les outils utilisés pour établir le diagnostic (questionnaires, cadres de référence, normes et standards adoptés en matière de statistiques genre, etc.) etpour discuter de l’évolution et développement des statistiques sensibles au genre et des besoins ressentis par les différents acteurs.

Principaux résultats de l’étude

Le diagnostic a porté sur une base de 163 indicateurs sensibles au genre dont :

109 indicateurs figurent parmi les 244 indicateurs ODD ;

33 indicateurs parmi les 52du « Minimum Set » proposés par la Division de Statistique des Nations Unies ;

21 « indicateurs supplémentaires »proposés par l’ONU Femmes.

Les principales conclusions qui se dégagent de cette étude sont comme suit:

Sur l’ensemble des 163 indicateurs sensibles au genre, 99 indicateurs (soit60,7%) sont produits par les différentes composantes du système statistique national. Près de la moitié de ces indicateurs sont produites à une périodicité annuelle ou biannuelle.

Parmi les 99 indicateurs produits au niveau national, 81sont produits par le HCP, dont42 indicateurs d’une façon exclusive.

Environ 98% des indicateurs sensibles au genre fournis par le système statistique national sont issus des recensements ou des enquêtes statistiques. Le reste (2%) provient des sources administratives.

90,8% des indicateurs sont jugés pertinents pour l’élaboration et le suivi-évaluation des politiques publiques et des engagements de notre pays dans le domaine des cadres de références internationaux particulièrement les Objectifs de Développement Durable, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le plan d’action de Beijing.

Selon les utilisateurs, 74% des indicateurs de la liste des indicateurs sensibles au genre retenus pour le diagnostic, sont utilisés. Le tiers des indicateurs utilisés est difficilement accessible.

Principales recommandations

Les principales recommandations portent principalement sur:

L’actualisation du cadre juridique régissant la production statistique au Maroc. Les textes de loi relatifs au système statistique national devraient promouvoir une production régulière, coordonnée et pérenne des statistiques sensibles au genre au Maroc ainsi que leur utilisation.

La mise en place d’une stratégie nationale visant le développement des statistiques sensibles au genre et leur utilisation dans les politiques publiques.

L’institutionnalisation, au niveau des structures productrices et utilisatrices des statistiques sensibles au genre au Maroc, d’une unité de coordination dédiée.

Le renforcement des capacités des cadres relevant des institutions concernées en matière de collecte, d’analyse, de diffusion et d’utilisation des statistiques sensibles au genre.