– Bogota (Colombie) : Le Maroc a assuré une participation distinguée à « Expoartesanías 2019 », la plus grande foire internationale de l’artisanat du pays, dont il était l’invité d’honneur du 4 au 17 décembre.

– Maroc : Le talent et l’enthousiasme des enfants ont donné vie à un recueil de dessins intitulé ‘‘La Convention des Droits de l’Enfants vue par les enfants’’, publié sur le site www.plateformecdemaroc.com.

– Bruxelles (Belgique) : Une fontaine artisanale marocaine offerte à la Commune de Jette a été inaugurée ce mercredi lors d’une cérémonie organisée par le Consulat général du Maroc à Bruxelles dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de la coopération culturelle entre le Maroc et la Belgique.

– Casablanca/Marrakech : La Chambre de Commerce Suisse organise une conférence sur le thème « Echange automatique des Renseignements et Compte à l’étranger : Quel impact pour les étrangers au Maroc ? », les jeudi 16 Janvier 2020 à 09h00 à l’Hôtel Mövenpick Casablanca et vendredi 17 Janvier 2020 à 09h00 à l’hôtel Mövenpick Marrakech.

– Tanger : L’écrivain marocain Lotfi Akalay est décédé, ce mercredi 18 décembre, à l’âge de 76 ans.

– Rabat : Les travaux de la 8ème édition de la Conférence des relations sino-arabes et du dialogue entre les civilisations arabe et chinoise ont été sanctionnés, ce mercredi, par une déclaration finale appelant, entre autres, à étudier la possibilité de mettre en place une institution sino-arabe de promotion du pluralisme culturel.

– Pattani (Thaïlande) : Le Maroc a assuré ces mardi et mercredi une brillante participation au festival de la journée internationale de la langue arabe, une manifestation qui réunit des centaines de passionnés et érudits de cette langue venus de Thaïlande et de Malaisie et durant laquel le Royaume a été l’invité d’honneur.

– Marrakech : L’Alliance « La Patrie d’abord » (Al Watan Awalan), composée du Parti du Centre social, du Parti Ennahda et de l’Union marocaine pour la Démocratie, a organisé, récemment, une conférence nationale sous le thème « La santé au Maroc : Enjeux et réalité ».

– Nador : Le Parquet général de la Cour d’appel a organisé, ce mardi, un colloque régional dans l’objectif de promouvoir la communication et la sensibilisation sur la lutte contre les actes de violence et de maltraitance à l’égard des femmes et des filles.

– Fès : La 13ème édition du festival international du théâtre professionnel aura lieu du 23 au 26 décembre courant, à l’initiative de la section locale du syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques.

– Rabat : La première édition de la Biennale de Rabat « un instant avant le Monde », ouverte le 24 septembre et entièrement dédiée cette année aux artistes femmes, s’est clôturée mercredi au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI).

– Salé : Le forum national des soins de santé primaires, organisé par le ministère de la Santé, sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, s’est ouvert ce mercredi.

– Maroc : La 5ème édition de France Bon Appétit, ‘‘Deux semaines de célébration culinaire, de la France au Maroc’’, se tient du 11 au 31 décembre 2019, avec des dégustations du vendredi au dimanche, dans 6 magasins de l’enseigne Marjane à Casablanca, Mohammedia, Rabat et Marrakech.

– Casablanca : La CGI organisera, ce jeudi 19 décembre sur le site du projet Luxuria Tower à Casa-Anfa, une soirée exceptionnelle en présence de plusieurs personnalités et de la célèbre chanteuse Cecilia Krull.

– Essaouira : L’espace d’exposition de Dar Souiri et l’Institut Français d’Essaouira (IFE) abritent simultanément, jusqu’au 10 janvier prochain, une exposition inédite de photographies et de documents, baptisée « Toumliline 56/57 ».

– Asni : La 10ème édition du Festival des noix sera organisée du 20 au 22 décembre courant, sous le thème « Le noyer et la montagne, levier essentiel des jeunes et des enjeux de développement et environnementaux ».

– Agadir : Le coup d’envoi de la deuxième édition du festival international du film sur l’art a été donné, lundi soir, sous le thème « le 7ème art et le dialogue des civilisations ».

– Al Hoceima : Une rencontre sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires dans les établissements touristiques s’est tenue, ce lundi, à l’initiative de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière.

– Rabat : Le 8ème édition de la Conférence des relations sino-arabes et du dialogue entre les civilisations arabe et chinoise se tient ces mardi et mercredi, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

– Tétouan : L’ouverture officielle de la 14ème édition de la « Nuit des galeries » aura lieu ce vendredi à partir de 18H à la Galerie du Centre d’art moderne.

– Rabat : L’Ambassade de Bahreïn au Maroc a organisé, lundi soir, une réception à l’occasion de la fête nationale de son pays en présence de nombreuses personnalités du monde diplomatique, politique et de l’art.

– Rabat : Le Maroc accueille, du 20 au 23 décembre sur le site de la Cité de l’Université internationale de Rabat (UIR), la 8ème édition du Sommet des étudiants et de la jeunesse d’Afrique, organisé par « All Africa Students Union » en partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI).

– Rabat : La caravane « Portes de Taroudant » fera escale, les 20 et 21 décembre, et ce dans le cadre de la célébration de « Taroudant Capitale de la société civile pour l’année 2019 ».

– Fès : La troisième édition du festival « Maison de théâtre et des arts du spectacle » initiée par l’association « Maison d’arts », a pris fin dimanche.

– Essaouira : La mythique place « Al Khayma » au coeur de la médina d’Essaouira a abrité le weekend dernier, la clôture des rencontres internationales de joutes verbales « Rzounes », un événement organisé par l’Association des Amis du Verbe.

– Chichaoua : « Quel rôle des valeurs de citoyenneté dans la construction d’une formation réussie » est le thème d’une conférence-débat, organisée ce mardi.

– Amsterdam (Pays-Bas) : Le public néerlandais avait rendez-vous, dimanche dernier, avec un défilé de mode aux couleurs du Maroc, donnant à voir les créations sublimes des stylistes Hanane Elghazouani et Aziz Bekkaoui, dans le cadre du prestigieux salon du luxe « Masters of LXRY ».

– New Delhi (Inde) : L’ambassade du Maroc a participé, dimanche dernier, au traditionnel Bazar diplomatique de bienfaisance, avec un stand offrant une panoplie de produits reflétant les multiples facettes du riche patrimoine culturel et de la gastronomie du Royaume

– Dakhla : Une vingtaine de jeunes étrangers et marocains issus des régions du Sud du Royaume ont bénéficié, du 6 au 15 décembre, d’une session de formation et d’accompagnement cinématographique, avec la participation d’étudiants et professeurs de cinéma de différents pays dans le but de créer des liens de rencontre, de collaboration et d’apprentissage mutuel.

– Fès : La 7ème édition du colloque international sur les sciences sociales et santé aura lieu les 19 et 20 décembre, sous le thème ‘‘santé, prise en charge et migration en Afrique’’.

– Nouakchott (Mauritanie) : La ville abrite, du 16 au 22 décembre, les manifestations de la première édition de la semaine du Maroc.

– Tunis : La pièce théâtrale marocaine « Un autre ciel » de Mohamed Al Horr a reçu le prix de la meilleure mise en scène lors de la compétition officielle de la 21ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), qui s’est clôturée dimanche soir.

– Marrakech : Mazad & Art, maison de vente aux enchères de tableaux et objets d’arts, présente son ‘‘Auction’’ annuelle d’hiver au Sofitel le 28 décembre 2019 à 17h00.

– Rabat : L’orchestre de luthistes Dar Al Ud a émerveillé, samedi soir, l’assistance lors d’un concert donné au siège de l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, en présence de nombreux invités du monde artistique, diplomatique et politique.

– Maroc : L’Agence marocaine de presse (MAP) vient de publier le 18ème numéro de son mensuel BAB Magazine, avec un grand dossier sur la politique de sécurité dans le Royaume qui met en avant l’apport d’une institution citoyenne dont la crédibilité refuse de céder à la désinformation, aux stéréotypes et aux fake news.

– Casablanca : Pour célébrer ses vingt ans de carrière, l’artiste-peintre Abdellah Elatrach a opté pour une exposition sous forme d’une rétrospective intitulée « Rêve éveillé », montée depuis jeudi soir, et jusqu’au 11 janvier prochain, dans la galerie « B&S Art Gallery ».

– Kénitra : L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) organise le 19 décembre un séminaire national sur ses acquis en agrumiculture.

– Rabat : Le livre historique « Le Maroc vu par voyageurs néerlandais 1605-2005 », publié aux éditions « La Croisée des Chemins », offre une lecture historique sur des voyageurs néerlandais venus au Maroc sur une période de 400 ans et met en lumière des relations maroco-néerlandaises évoluant au fil du temps, a indiqué, jeudi dernier, Abdelkader Benali, co-auteur de cet ouvrage, lors d’une cérémonie de présentation.

– Laâyoune : Le 5ème festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani se tiendra du 19 au 22 décembre, à l’initiative du Centre cinématographique marocain (CCM).

– Essaouira : Les mélomanes de l’art théâtral ont été récemment au rendez-vous avec la présentation, à Dar Souiri, du monodrame « Tbaâni » (Suis-moi), de son réalisateur Noufel Essaïd.

– Casablanca : Un colloque Maghrébin consacré à la darija aura lieu à les vendredi 20 et samedi 21 décembre à l’hôtel Campanile, avec la participation de linguistes et chercheurs algériens, tunisiens et marocains qui vont débattre de leur langue maternelle.

– Dakhla : « Les jeunes, un partenaire dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles » a été le thème central d’un colloque organisé, la semaine dernière, par le tribunal de première instance d’Oued Eddahab.