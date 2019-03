Le géant de la technologie américain Apple a annoncé, lundi, le lancement d’un nouveau service de streaming « Apple TV Plus » qui hébergera ses émissions et films originaux et qui pourrait rivaliser avec Netflix, Amazon et la télévision par câble.

Cette annonce a été faite au siège de la société à Cupertino, en Californie, lors d’un événement rassemblant des célébrités comme Steven Spielberg, Jennifer Anniston, Reese Witherspoon et Steve Carell.

Le nouveau service vidéo d’Apple devrait proposer des émissions télévisées et des films originaux qui lui auraient coûté plus d’un milliard de dollars, soit bien moins que ce que Netflix et HBO dépensent chaque année.

La création d’émissions télévisées et de films indispensables sur tous les appareils a fait de Netflix une force à la fois dans la Silicon Valley et à Hollywood.

En lançant un service de streaming, Apple cherche à diversifier ses sources de revenus après le ralentissement des vente de l’iPhone, le produit phare de la firme.

La société a également exposé les détails de son service d’abonnement aux actualités, « Apple News Plus », et une nouvelle carte de crédit.

Apple News Plus est proposé à 10 dollars par mois et comprend environ 300 magazines et une poignée de grands journaux, notamment le Wall Street Journal et le Los Angeles Times. D’autres grands éditeurs de journaux, qui se seraient méfiés des conditions imposées par Apple, seraient absents de l’annonce.

IM