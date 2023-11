Cette année, Dislog Group fait ses grands débuts dans le classement des 500 Global, édité par Économie Entreprises et Kompass. La 22e édition du classement des 500 plus grandes entreprises marocaines a révélé cette success-story bien méritée, la plaçant au 76e rang avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dirhams en 2022.

Dans la catégorie de la «Grande distribution» du classement, Dislog Group est classé 4e, après quelques mastodontes comme Marjane Holding, LabelVie et Samsung. Fondé et présidé par Moncef Belkhayat, Dislog Group s’est imposé dans les secteurs de la logistique et de la grande distribution.

Mais ce qui le distingue réellement, c’est sa capacité à évoluer et à s’adapter au fil du temps. L’entreprise a fait le choix stratégique de diversifier ses activités en investissant dans le secteur industriel.La transition de la distribution à l’industrie s’est révélée être une étape naturelle pour Dislog Group. En 2018, le groupe a amorcé cette transformation en acquérant sa première usine à Mohammédia.

Cette usine, spécialisée dans la production de l’eau de Javel sous la marque ACE et d’autres produits d’hygiène liquides, est désormais connue sous le nom de Hygiénique Moderne Industries (HMI). L’expansion du groupe s’est poursuivie en 2019 et 2020 avec l’intégration de deux autres unités industrielles. La première est dédiée à la fabrication de produits d’hygiène en papier, tels que les mouchoirs, l’essuie-tout et le papier toilette. La seconde unité se consacre à la production de produits d’hygiène liquides, comprenant des nettoyants pour sols, du liquide vaisselle, de la lessive, et bien d’autres.

Ces activités industrielles ont été regroupées au sein du complexe industriel de Mohammédia, consolidant ainsi la présence de Dislog Group dans le secteur industriel marocain. Mais la transformation ne s’est pas arrêtée là. Le groupe a récemment effectué un virage majeur en investissant dans le secteur de la santé.

En février 2022, Dislog Group a acquis le laboratoire Kosmopharm (KPH). Cette acquisition a ouvert la voie à une série d’autres intégrations, dont le laboratoire pharmaceutique Steripharma et la société de promotion pharmaceutique Somapharma, donnant naissance à «Dislog Health Care».

Ce nouveau pôle, englobant à la fois l’industrie pharmaceutique et cosmétique, s’est fixé des objectifs ambitieux. Dès l’année prochaine, il vise à se positionner parmi les 20 premiers laboratoires au Maroc, avec un objectif à l’horizon 2025 de figurer parmi le Top 10. Cette expansion dans le secteur de la santé confirme la volonté de Dislog Group de diversifier ses activités et de devenir un acteur incontournable dans de multiples domaines.

Aujourd’hui, Dislog Group est reconnu comme un développeur et un accélérateur de marques, avec un portefeuille impressionnant de plus de 100 marques. La croissance continue du groupe témoigne de sa capacité à saisir les opportunités, à évoluer avec agilité et à investir dans des secteurs clés de l’économie. Dislog Group ambitonne par ailleurs d’entamer une nouvelle phase de sa croissance avec une introduction en Bourse prévue pour le premier semestre de 2025.

