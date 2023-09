L’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) a lancé un appel d’offres pour la réalisation du Schéma directeur et des études relatives au projet de mise en place de la première ligne de bus rapide transit (BRT) à Tanger.

Selon cet appel d’offres, dont l’ouverture des plis est prévue pour le 20 octobre prochain, une enveloppe budgétaire de plus de 12 millions de DH a été allouée à la réalisation du Schéma directeur des lignes de transport en commun urbain en site propre (TCSP) et des études d’avant-projet sommaire (APS) de la première ligne de BRT de Tanger, qui reliera le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Tanja El Balia.

Les prestations qui font objet de cet appel d’offres portent sur la réalisation du Schéma directeur des lignes de TCSP au niveau de la ville de Tanger, ainsi que des études d’APS de la ligne 1 de BRT sur environ 21Km.

Cette première ligne reliera le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI à Tanja El Balia, en passant par la route nationale 1, le boulevard Des FAR, l’avenue Moulay Ismail, le boulevard Driss 1er, l’avenue Abi Jarir Attabari, le boulevard Errachidia et la route de Malabata.

Les études APS définiront d’une manière plus exhaustive le tracé définitif et le linéaire exact correspondant, ainsi que l’investissement nécessaire pour chaque tronçon de la ligne (tronçon prioritaire, extension vers le CHU, extension vers Tanja El Balia).

Pour assurer le monitoring des études, il sera procédé à la mise en place d’un comité de pilotage et de suivi, composé des services techniques de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et des représentants de l’APDN, de l’établissement de coopération intercommunale Al Boughaz, du Service permanent et de contrôle (SPC).

Ce comité peut inclure comme membres invités et selon le besoin les représentants des communes concernées, des services extérieurs, des organismes professionnels et acteurs économiques, ainsi que des institutions concernées.