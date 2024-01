En décembre, les taux d’intérêt appliqués par les partenaires d’Afdal.ma ne dérogent pas à la tendance actuelle et ressortent à 4,50% sur 15 ans et 4,75% pour des durées plus longues pour les emprunteurs aux profils solides. De façon générale, la crainte d’une hausse marquée des taux immobiliers ne s’est finalement pas concrétisée et les aspirants à l’accession à la propriété peuvent espérer continuer à bénéficier de conditions avantageuses à l’avenir.

En 2023, la crainte d’une hausse marquée des taux immobiliers, redoutée après plusieurs augmentations du taux directeur en 2022, ne s’est finalement pas concrétisée. Les tarifs des banques partenaires d’Afdal.ma confirment cette stabilité, qui persiste depuis plusieurs mois.

En décembre, les taux ne dérogent pas à cette tendance, avec les banques octroyant des prêts à 4,50% sur des périodes de 8 à 15 ans pour les emprunteurs aux profils les plus solides, et à 4,75% pour des durées plus longues comme le révèle le comparateur de crédit immobilier en ligne.

Dans le détail, les taux s’affichent à 4,50% pour des crédits inférieurs à 250.000 DH sur une période maximale de 15 ans, et à 4,75% au-delà. Cette grille tarifaire est la même pour des montants allant jusqu’à 500.000 DH. En revanche, les données d’Afdal.ma laissent apparaître une légère hausse des taux dans certains cas, particulièrement pour des emprunts compris entre 500.000 et 800.000 DH sur des durées de 16 à 25 ans. En revanche, les taux demeurent pratiquement stables pour des montants bien plus substantiels, atteignant jusqu’à 3 millions de DH sur les mêmes durées.

Quel que soit le montant sollicité, les conditions demeurent attractives pour les emprunteurs. Toutefois, cette stabilité des taux n’a pas empêché une année globalement mitigée pour l’ensemble du marché immobilier, avec une baisse des transactions. En réalité, celles-ci sont revenues aux niveaux enregistrés avant la pandémie de Covid-19.

En ce qui concerne l’année 2024, les perspectives demeurent incertaines. L’évolution de l’économie, en particulier de l’inflation et le comportement des taux d’intérêt, restent des facteurs susceptibles d’influencer la demande en crédit immobilier dans les mois à venir. Cela dit, une éventuelle hausse des taux irait à l’encontre de la tendance actuelle. En conséquence, les aspirants à l’accession à la propriété peuvent espérer continuer à bénéficier de conditions avantageuses. De plus, certains emprunteurs pourraient avoir accès au programme d’aide au logement, ce qui pourrait exercer une influence positive sur le marché immobilier en stimulant quelque peu la demande.