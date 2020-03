L’Office des Changes a procédé, lundi, à l’enrichissement et à l’amélioration de ses télé-services en lançant le Système de Management des Autorisations, Reportings et Traitements “SMART” pour introduire en ligne les demandes d’autorisation et la télé-déclaration des opérations de changes

Cette plateforme dématérialise ainsi les formalités et les démarches afférentes à l’introduction des demandes d’autorisation auprès de l’Office des Changes et permet aux opérateurs économiques de déclarer en ligne leurs opérations de changes, indique l’Office dans un communiqué, soulignant que ce lancement s’inscrit dans le cadre de la poursuite de sa stratégie de digitalisation et guidé par sa volonté d’améliorer ses services et d’alléger les exigences faites à ses usagers.

Disponible via le portail internet “www.oc.gov.ma”, “SMART” offre à toutes personnes physiques ou morales, à titre professionnel ou personnel, un accès simple et rapide à ses différentes fonctionnalités et prévoit un module spécial dédié aux banques en tant qu’intermédiaires agréés, leur permettant de déposer une demande pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, précise la même source.

En outre, le nouveau système permet aux inscrits à la plateforme d’accéder à un espace de déclaration où ils peuvent déclarer, à distance et en toute sécurité, leurs transactions commerciales et financières avec l’étranger, fait savoir le communiqué, ajoutant que la configuration de ce service en ligne introduit une codification simplifiée des opérations avec un moteur de recherche permettant d’identifier facilement l’opération recherchée.

L’Office des changes indique que “SMART” guide, également, le requérant dans la préparation de sa demande d’autorisation grâce à une structuration ordonnée des données et des documents requis pour le traitement des opérations et lui offre la possibilité de suivre, à distance, toutes les étapes du traitement de son dossier. L’utilisateur est notifié par courrier électronique de l’accusé de réception lors du dépôt de la demande et lors de la fin du traitement de sa demande.

La mise en ligne de ce service électronique s’inscrit dans un vaste chantier de dématérialisation des procédures engagé par l’Office des Changes en vue de rapprocher davantage ses services des besoins de l’usager en termes d’efficacité, de qualité et de transparence.