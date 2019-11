La société d’origine Américaine STG Telecom spécialisée dans la conception et la fabrication de produits à fort contenu technologique (smartphones, feature phones, robots éducatifs, accessoires…) annonce l’entrée dans son capital social de la Holding d’investissement IMC (International Moroccan Conglomerate), présidée par Ahmed Fassi Fihri, ex DG de l’AMDI et ex Président du Directoire du Groupe City Bus Transport. Créée en 2017 et déjà acteur de référence dans son secteur, la société STG Telecom compte sur cette alliance pour consolider sa croissance et imprimer un rythme encore plus fort à sa dynamique de développement. Grâce à son département R&D innovant localisé sur 3 sites, aux Etats Unis, en Belgique et au Maroc, STG Telecom conçoit et produit une large gamme de produits avec comme objectif de permettre un meilleur accès des consommateurs marocains aux nouvelles technologies, notamment à travers une offre abordable et de grande qualité. Avec une détermination renouvelée, les dirigeants aspirent à faire de STG une marque archétype de qualité et étendard des standards les plus exigeants, non seulement au Maroc où l’enseigne est une déjà présente mais aussi à l’étranger. L’arrivée de IMC dans le tour de table est aussi une occasion de renforcer les ambitions de la société STG Telecom et de l’accompagner dans cette nouvelle phase d’expansion.