Le Secrétaire général du gouvernement, Mohamed El Hajoui et l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Maroc, Patricia Llombart Cussac, ont adopté mardi à Rabat, un programme de coopération entre le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) et l’UE auquel sera associé l’OCDE pour la période 2023-2025.

Le programme de coopération portera sur l’accompagnement technique par des experts européens des projets du SGG en matière d’amélioration de la production et de la diffusion numérique des textes législatifs et réglementaires et de leur consultation en ligne, de consolidation et d’étude d’impact de textes normatifs, de formation et du perfectionnement continus des cadres du SGG, indique un communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement.

Il s’agit également de l’élaboration de textes réglementaires au service d’un développement social et d’une croissance économique compétitive durable, ajoute la même source.