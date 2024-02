Les recettes douanières nettes se sont établies à 7,76 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2024, contre 6,38 MMDH un an auparavant, soit une progression de 21,6% par rapport à leur niveau à fin janvier 2023, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 6 millions de dirhams (MDH) à fin janvier 2024, contre 2 MDH un an auparavant, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Les recettes douanières brutes se sont chiffrées à 7,77 MMDH à fin janvier 2024 contre 6,39 MMDH un an auparavant, alors que les recettes nettes des droits de douane ont atteint 1,72 MMDH, contre 1,12 MMDH à fin janvier 2023, soit une hausse de 52,7%.

S’agissant des recettes nettes provenant de la TVA à l’importation, elles se sont établies à 4,38 MMDH à fin janvier 2024, contre 4,11 MMDH à fin janvier 2023, enregistrant une évolution de 6,6%. La TVA sur les produits énergétiques a affiché une baisse de 10,8% et celle sur les autres produits une augmentation de 12,2%.

En outre, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont atteint 1,66 MMDH contre 1,15 MMDH, en hausse de 44,4% par rapport à leur niveau de fin janvier 2023, compte tenu de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 4 MDH à fin janvier 2024 contre 1 MDH un an auparavant.

Par ailleurs, les recettes brutes de la TIC sur les produits énergétiques se sont établies à 1,66 MMDH contre 1,15 MMDH, en augmentation de 44,6% par rapport à leur niveau de fin janvier 2023.