Le Groupe Fromageries Bel Maroc a inauguré, mardi, sa nouvelle unité de production énergétique, basée sur la technologie de chaudière à biomasse, au sein de son usine de Tanger.

Dotée d’un investissement de 30 millions de dirhams, cette installation pionnière de 3 tonnes/h de puissance permettra de remplacer l’utilisation de 9.241 MWh PCI de fioul, ce qui correspond à 80% de la consommation actuelle du site de Tanger, pour produire de la vapeur.

Cette installation, qui a nécessité 18 mois de travail, va permettre d’utiliser les grignons d’olives pour la production de la vapeur en substitution au fioul.

Tout en s’inscrivant en droite ligne des ambitions du Maroc en matière de transition énergétique, l’usine de Tanger devient ainsi la première unité internationale du Groupe Bel à déployer la stratégie de décarbonation du Groupe, visant la neutralité carbone de toutes ses usines d’ici 2025.

La cérémonie d’inauguration de cette installation, présidée par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, et le président du Groupe Bel, Antoine Fiévet, en présence du président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de l’ambassadeur de France au Maroc, de la directrice générale du Groupe Bel, du président du conseil d’administration de Fromageries Bel Maroc, et de plusieurs responsables du Groupe, ainsi que nombreuses personnalités et partenaires de l’écosystème de l’entreprise.