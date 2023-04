A qui seront confiées les études d’avant-projet sommaire (APS) pour la liaison ferroviaire à grande vitesse Marrakech-Agadir ? L’Office national des chemins de fer a publié officiellement jeudi sur son site, et sur celui des marchés publics, l’appel d’offres portant sur la reconnaissance géologique, hydrogéologique et géotechnique nécessaire aux études APS de l’infrastructure générale, des ouvrages d’art, tunnels…, relatives à la liaison ferroviaire entre les deux villes du sud du Royaume.

Un décryptage de cet appel d’offres par nos confrères des Inspirations ECO, nous apprend que quelques modifications ont été apportées au cahier des charges initial.

Rappelons-le, en mars dernier, l’Office avait réservé un budget de 120 millions de dirhams (MDH) à ce projet. L’estimation du coût des prestations a finalement été arrêtée par le maître d’ouvrage à 144 MDH. De même, l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour la réalisation des prestations aura lieu le 14 juin 2023, en lieu et place du 10 mai.

Ce qui est certain, c’est que le maître d’ouvrage accorde une grande importance aux volets de la qualité et la vitesse d’exécution.

Le retrait des plis et des offres des concurrents s’effectuera obligatoirement, par voie électronique, via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par l’arrêté N° 1982-21 du 14 décembre 2021 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires.

Il faut rappeler que le projet d’extension de la ligne à grande vitesse jusqu’à Agadir porte sur une distance de 239 kilomètres avec une assiette foncière mobilisée de 1.300 ha. Il nécessitera un investissement de plus de 50 MMDH. Quant à la vitesse d’exploitation, elle devrait atteindre 250 à 320 kilomètres par heure.

En mars dernier, intervenant à l’ouverture des travaux de la 11e édition du Congrès mondial de l’Union internationale des chemins de fer (UIC), Rabii Khlie, directeur général de l’Office, indiquait que l’ONCF menait actuellement les études détaillées, notamment sur le montage institutionnel et financier pour l’extension de la LGV jusqu’à Marrakech, sur une distance de 390 kilomètres. Il soulignait que le coût de cette extension était estimé à 42 MMDH. À terme, le réseau national de LGV devrait couvrir cinq régions du Maroc. Il est prévu la création d’un train à grande vitesse (TGV) reliant Oujda à Casablanca et Nador à Tanger.

Le plan ferroviaire comprend 1.300 km de lignes à grande vitesse, qui relieront Tanger à Agadir d’une part, et Oujda à Rabat de l’autre, en plus de 3.800 km de lignes à moyenne vitesse. Ces projets permettront de relier 43 villes au lieu de 23 actuellement, et assureront également le transport ferroviaire de 87% de la population, soit une augmentation de 36%, a-t-il fait savoir, soulignant que 10 centres régionaux de correspondance seront créés pour organiser et améliorer l’intégration avec les autres modes de transport.

Cependant, la mise en œuvre de ce plan — qui interviendra dans le cadre de la poursuite du développement du réseau ferré national sur le long terme — nécessitera une enveloppe de 400 MMDH.