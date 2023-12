Le directeur général de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohamed Rabia Khlie a souligné que le projet de ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech revêt une importance particulière, dans le cadre de la signature de la Déclaration du partenariat entre les dirigeants des deux pays, le roi Mohammed VI et le président émirati.

Il a ajouté que ce partenariat ambitieux et novateur permettra la création d’une structure financière innovante pour la mise en œuvre de cette ligne, qui permettra de relier Tanger et Marrakech dans un délai n’excédant pas trois heures, dont 1 heure entre Tanger et Rabat et 1h35 entre Tanger et Casablanca.

Cette ligne permettra également, ajoute Khlie, la création de 70 millions de journées de travail et 3.700 emplois permanents pendant les travaux.

Pour rappel, plusieurs mémorandums d’entente ont été signés, lundi à Abou Dhabi, à l’occasion de la visite de travail et de fraternité qu’effectue le roi Mohammed VI aux Emirats arabes unis.

Lire aussi: TGV, aéroports, gazoduc…: les 12 mémorandums d’entente signés entre le Maroc et les EAU