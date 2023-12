TotalEnergies Marketing Maroc vient de signer une convention de partenariat avec la Fédération nationale du transport touristique (FNTT), dans le but de renforcer la compétitivité des transporteurs touristiques.

Conclue entre un opérateur majeur du secteur énergétique marocain et le principal représentant du secteur du transport touristique, comptant 800 membres sous son égide, cette convention met au profit des transporteurs touristiques une solution innovante et sécurisée, via une offre de cartes carburant dédiée, indique un communiqué de TotalEnergies.

Ces cartes, disponibles en versions pré- et post-payée, permettent d’acheter carburants, lubrifiants et services dans les 390 stations TotalEnergies réparties à travers le Maroc, souligne la même source.

Grâce aux outils de suivi numériques sécurisés qu’elles intègrent, les cartes proposent à leurs détenteurs une solution sur mesure et à tarif préférentiel pour maîtriser efficacement leur consommation de carburant et améliorer leur efficacité opérationnelle tout en favorisant une gestion plus durable des ressources énergétiques.

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de TotalEnergies Marketing Maroc de contribuer activement au développement de l’industrie du tourisme dans le pays dont les transporteurs du secteur sont reconnus comme des acteurs essentiels, fait-on savoir.