C’est avec grand enthousiasme que nous vous annonçons que la famille The View Hôtels s’agrandit : L’hôtel Vichy Célestins devient The View Bouznika !

THE VIEW BOUZNIKA

Idéalement situé en bord de mer à Bouznika, au sein du resort Bahia, à 30 min de Casablanca et de Rabat, The View Bouznika est un incontournable de l’itinéraire santé et bien-être.

Les voyageurs apprécieront les chambres et suites avec vue sur l’océan ou encore la vue sur les greens verdoyants du Golf Bahia. Véritable sanctuaire du bien-être, l’hôtel déploie une Wellness Clinic de 3.200 m2, pensée pour être le nouveau repère des voyageurs en quête d’une parenthèse hors du temps, d’un programme de revitalisation.

Intégralement dédiée au bien être mental, physique et émotionnel, la Wellness Clinic propose différents programmes tous dédiés au bien être de la personne. Ici, le bien-être holistique est au cœur de notre service.

À la carte : Thalassothérapie, cures detox, rituels de revitalisation, etc. Les traitements comprennent des massages, des soins du corps, des activités aquatiques, des consultations diététiques et des séances de coaching sportif.

Ces programmes offrent des traitements spécifiques pour renforcer le système immunitaire, stimuler l’énergie, améliorer l’immunité, équilibrer le corps et l’esprit, augmenter le tonus musculaire, se libérer du stress dans un cadre propice à la détente et à la revitalisation.

Pour compléter ce voyage sensoriel, The View Bouznika s’impose également comme une adresse gastronomique d’exception où plaisir et santé se conjuguent harmonieusement.

The View Bouznika promet un voyage culinaire autour des saveurs du monde. L’hôtel abrite 5 restaurants dont le Chiringuito, Tapas et cuisine espagnole; Le V une carte méditerranéenne et une cuisine terroir déclinant des grands classiques; Isola Ristorante, véritable restaurant italien.

Idéalement positionné entre la capitale administrative et économique du Maroc, avec son forum et centre de conférence, conçus pour être le lieu de rencontre privilégié des séminaires, événements et rassemblements. L’hôtel déploie des espaces et équipements d’excellence pour recevoir voyageurs d’affaires, conférenciers et événements corporate de grande envergure, etc.

The View Bouznika offre également un cadre idéal pour les mariages, les événements spéciaux et les réceptions… Les services sur mesure et l’attention aux détails font de cet hôtel un lieu de choix pour célébrer des moments importants de la vie.

THE VIEW HOTELS

À chaque établissement, The View réitère sa formule imparable, des adresses profondément ancrées localement et des intérieurs tissant un véritable lien avec l’extérieur, vivant au rythme de la vue.

Rabat, Agadir et aujourd’hui Bouznika, The View Hotels œuvre à offrir des adresses de caractère, une élégance discrète, une atmosphère chaleureuse et la rencontre subtile entre Business et loisirs.

Un service pointu et personnalisé sans ostentation où simplicité et authenticité priment. Les hôtels The View, empreints d’humilité et de générosité, sont conçus pour offrir une vue à couper le souffle, des expériences exceptionnelles dans des cadres authentiques.

L’enseigne fait l’éloge de l’hospitalité marocaine mythique, authentique et sincère. L’expérience dans un hôtel The View est pensée pour être mémorable, différente, unique dans une atmosphère détendue, conviviale, élégante.

Nos adresses dépeignent l’image d’un Maroc pluriel, inspiré et inspirant dans la générosité qui le caractérise. La générosité dans les sourires, dans les attentions, dans les portions, dans les émotions et les souvenirs.

L’accent est mis à la fois sur l’élégance, l’authenticité et la tradition marocaine se mêlant à l’ultra-moderne. La philosophie de la marque repose sur cinq piliers : La gastronomie et l’accent mis sur l’expérience et l’originalité, le bien être sous toutes ses formes et ses traditions revisitées, une offre Mice innovante, divertissement et durabilité.