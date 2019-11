Lors de la cérémonie tenue hier, le 21 novembre, à Johannesburg, BMCE Bank Of Africa a eu l’honneur d’être primé Top Employer pour la 3ème année consécutive par le prestigieux organisme international – Top Employers Institute -.

La filiale IT du groupe Eurafric Information a également été distinguée parmi les 1 500 organismes reconnus Top Employer dans plus de 118 pays répartis dans les 5 continents.

BMCE Bank Of Africa & Eurafric Information ont été certifiés suite à un audit approfondi de l’ensemble des processus des ressources humaines en termes de gestion des carrières, de recrutement, de formation et de développement des collaborateurs et de solidité de la culture d’entreprise