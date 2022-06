Le film « Top Gun : Maverick » s’est à nouveau envolé au box-office nord-américain ce week-end avec l’une des meilleures performances jamais enregistrées en deuxième semaine, signalant un retour en force du public dans les salles de cinéma après la pandémie.

La suite du film culte de 1986 mettant en vedette Tom Cruise dans le rôle d’un pilote de chasse chevronné a récolté environ 86 millions de dollars aux États-Unis et au Canada ce week-end, après un démarrage record de 156 millions de dollars lors du week-end du Memorial Day.

« Ce chiffre est inhabituellement élevé pour le deuxième week-end d’un film à fortes recettes, ce qui suggère qu’un grand nombre de cinéphiles retournent dans les salles après deux années de disette causée par la pandémie », fait remarquer le Wall Street Journal.

« Les bons résultats de Top Gun sont remarquables parce qu’ils sont le fait de spectateurs plus âgés – un groupe qui, selon les responsables de la distribution, a été l’un des plus difficiles à faire revenir dans les salles de cinéma pendant la pandémie, et qui est essentiel pour que l’industrie retrouve son niveau d’avant la pandémie », relève la publication financière.

Selon Paramount Pictures, plus de la moitié des acheteurs de billets de Top Gun avaient plus de 35 ans pour le deuxième week-end consécutif.

Les recettes du box-office américain ont longtemps été l’un des indicateurs les plus importants de la santé de l’industrie cinématographique mondiale, enregistrant environ 11 milliards de dollars par an dans les années précédant la pandémie, selon les données de Comscore.

Ce chiffre a chuté à environ 2,3 milliards de dollars en 2020, le Covid-19 ayant poussé les gens à quitter les lieux publics pour se tourner vers des services leur permettant de regarder des films en streaming chez eux. Cette année, les ventes de billets de cinéma aux États-Unis et au Canada ont atteint un montant estimé à 2,9 milliards de dollars, soit un peu moins des deux tiers de ce qu’elles étaient à la même période en 2019, selon Comscore.