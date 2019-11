Les chiffres publiés récemment par la Chambre des représentants sur la discussion du budget sectoriel 2020 du ministère du Tourisme et du transport aérien, repris par Medias24, donnent des détails sur les investissements consentis en 2019 par opérateurs pour s’adapter à l’évolution de l’activité touristique.

On y apprend que durant les 10 premiers mois de l’année 2019, les arrivées de touristes étrangers de séjour (TES) et de MRE ont augmenté, par rapport à la même période de 2018, de 6,4% (soit un total de 9,3 millions) et que les nuitées ont connu la même dynamique avec une croissance de 5,3% (17 millions).

Afin d’accompagner cette évolution quantitative, les opérateurs privés ont consenti 7 MMDH d’investissements pour construire de nouvelles unités hôtelières. Aucune indication précise n’a été donnée quant aux villes d’implantation. Celles-ci ont été ouvertes en 2019.

Cela a permis de générer 3.500 emplois et 8.000 lits supplémentaires qui ont fait passer la capacité litière du Maroc d’un peu plus de 260.000 lits en 2018 à près de 270.000 lits en 2019.

49% de ces nouveaux lits sont dans des établissements classés 4 et 5 étoiles, 21% dans des 1,2, et 3 étoiles et 30% dans les maisons d’hôtes et les appart-hotels.

Une évolution jugée suffisante par un expert qui précise cependant que la capacité actuelle devra encore être renforcée sachant que la construction d’une nouvelle unité hôtelière demande 2 à 3 ans.

Le secteur privé semble conscient de cette opportunité. En plus des ouvertures de 2019, il a également signé 7 conventions avec des marques internationales pour construire de nouveaux établissements hôteliers qui devraient être prêts en 2021 ou 2022 et qui seront implantés dans des villes qui n’ont pas été précisées.

L’investissement total prévisionnel est de 8,33 milliards de dirhams dans 7 projets hôteliers. Dans le détail, les Marocains devraient débourser 5,453 MMDH. De leur côté, des investisseurs émiratis vont mobiliser 2,877 MMDH pour des investissements hôteliers dans la seule ville de Rabat.

Selon le débat parlementaire, le développement des liaisons aériennes en 2019 a permis de créer 500.000 nouveaux sièges aériens pour un total de 4 millions de fauteuils.

En 2020, le ministère du Tourisme et du transport aérien va fonctionner avec un budget de 828 millions de dirhams dont 725 MDH seront consacrés à des investissements et 102 au fonctionnement