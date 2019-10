Le célèbre guide de voyages Lonely Planet vient de sortir son classement des 10 pays à visiter en 2020, une liste dans laquelle on retrouve le Maroc. Ce Top 10 est complété par le Libéria, les Pays-Bas, le Costa Rica, le Swatini, Aruba, le Bhoutan, l’Angleterre, la Macédoine du Nord et l’Uruguay.

Le Royaume a été plébiscité par le site pour ses “attractions historiques, un hébergement à la fois durable et élégant, des restaurants servant des produits de saison et des retraites de bien-être côtières mêlant yoga et surf”, explique Lonely Planet.

Le site met également en avant les nouvelles infrastructures dont s’est doté le Maroc cette année, comme son TGV, ou encore les travaux qui ont eu lieu dans les anciennes médinas de villes comme Fès, Essaouira, Meknès, Tétouan et Marrakech.

Lonely Planet rappellent notamment que la ville ocre sera en 2020 la capitale africaine de la culture, “en hommage à son riche héritage”.