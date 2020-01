Le Maroc participe à la 26ème édition de la Foire internationale du tourisme et des voyages de Bratislava, qui s’est ouverte jeudi.

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a aménagé à cette occasion un stand sur une superficie de 48 mètres carrés conçu de manière à mettre en valeur des facettes du patrimoine architectural et civilisationnel du Royaume, ainsi que des affiches et des documentaires défilant sur des écrans mettant en avant les atouts de la destination Maroc dans une ambiance agrémentée de musique marocaine traditionnelle.

L’ambassadeur du Maroc en Autriche, en Slovaquie et en Slovénie, Azzedine Farhane, a déclaré à la MAP que la participation du Royaume, le seul pays arabe et africain à prendre part à cette manifestation touristique internationale, vise à renforcer l’attractivité et le rayonnement de la destination Maroc et à s’ouvrir sur de nouveaux marchés prometteurs.

Farhane a souligné que le stand du Maroc a été conçu de manière à ce que les visiteurs, les Tour-opérateurs et professionnels internationaux du secteur du tourisme puissent découvrir les destinations marocaines réputées ainsi que la culture et la civilisation marocaines aux affluents multiples, relevant l’intérêt que suscite le stand marocain auprès des médias locaux.

Le responsable de la représentation de l’ONMT en Pologne et en Europe de l’Est, a souligné dans une déclaration similaire que la participation du Maroc à ce rendez-vous touristique s’inscrit dans le cadre de la promotion du produit touristique marocain dans la région de l’Europe de l’Est en général et auprès des touristes slovaques en particulier.

“La Slovaquie est certes un nouveau marché pour la destination Maroc, mais c’est un marché prometteur qui s’est développé de manière significative ces dernières années, avec environ 6.000 touristes par an qui se rendent en particulier à Saidia, Larache, Agadir et Marrakech”, a-t-il ajouté.

Il a également souligné que l’ONMT, en partenariat avec plusieurs agences de voyages slovaques, organise des voyages réguliers dans certaines villes marocaines, en particulier les villes côtières très prisées par le touriste slovaque, parallèlement à l’augmentation du nombre des destinations pour englober d’autres villes.

Ce Salon touristique qui se poursuivra jusqu’au 26 janvier, est le plus grand événement de tourisme et de voyages en Slovaquie. Il reçoit environ 80.000 visiteurs par an et connait la participation de quelque 345 exposants de plus de 20 pays pour présenter leurs offres et faire la promotion de destinations touristiques et culturelles de choix.