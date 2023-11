Conduite par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, une forte délégation marocaine a pris part au World Travel Market (WTM) de Londres, tenu du 6 au 8 novembre.

Dans un entretien accordé à TTG Media, la ministre a fait savoir que le Maroc s’était fixé pour objectif de passer de 14 millions de touristes cette année à 17,5 millions d’ici 2026, pour finalement atteindre son objectif de 26 millions de visiteurs en 2030, coïncidant avec l’organisation conjointe du Mondial.

« Pour ce faire, le gouvernement investit de manière significative dans la promotion du Maroc en tant que haut lieu du tourisme, non seulement sur le marché européen (70% des touristes sont en provenance de ce marché) mais également sur les marchés émetteurs à plus long terme comme l’Asie et l’Amérique latine », a indiqué Ammor.

« Nous sommes très agressifs sur d’autres marchés, notamment ceux qui ont manifesté leur intérêt pour le Maroc après le succès de la Coupe du monde 2022 », a ajouté Ammor.

« Je parle de l’Australie, de l’Inde, du Brésil, de la Corée du Sud, des pays que nous ne ciblions pas auparavant. Nous diversifions vraiment notre marketing », a-t-elle affirmé.

Ammor a déclaré que le Maroc devra augmenter considérablement le nombre de lits, doubler ses liaisons aériennes et élargir les expériences proposées aux visiteurs s’il veut atteindre ses objectifs de 2030.

« Dans le passé, nous proposions uniquement des visites culturelles traditionnelles ou des offres de plage, alors que maintenant nous nous diversifions vraiment pour répondre aux besoins des voyageurs », a-t-elle fait savoir.