Infomédiaire Maroc – La ville de Tanger accueillera, les 19 et 20 octobre, la 1ère Bourse régionale du tourisme, avec la participation de plus de 400 professionnels de l’activité touristique et hôtelière.

Organisé à l’initiative du Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ce nouveau rendez-vous annuel du tourisme constitue une occasion pour commercialiser le produit régional à une demande nationale et internationale, tout en facilitant la rencontre entre prestataires et clients.

Selon les organisateurs, plus de 200 professionnels internationaux et plus de 200 opérateurs régionaux et marocains de l’activité touristique et hôtelière seront ainsi présents à cet évènement, avec une programmation chronométrée qui permettra d’atteindre plus de 3 000 réunions BtoB.

Rédaction Infomédiaire