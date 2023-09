Promesse d’un moment théâtral hilarant ! Après « Le Clan des divorcés », « 10 ans de mariage », « Abracadabrunch », « Docteur Alil & Mister Vardar », Alil Vardar revient au Maroc avec sa nouvelle comédie « Tout va bien se passer ».

Programmée en trois dates ( les 13, 15 et 16 septembre 2023), la nouvelle pièce de Vardar raconte l’histoire du couple Manon et Samy. Leur mariage est prévu dans 24 heures et ils décident de fêter l’enterrement de leur vie de célibataires avec leurs amis. Ils ont loués deux belles suites dans un hôtel, l’une exclusivement réservée aux filles et l’autre aux garçons.

Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce qu’une jolie inconnue frappe à la porte des garçons et que Samy en tombe fou amoureux. Tomber fou amoureux, c’est pas grave, mais la veille de son mariage avec une autre, c’est plutôt compliqué…

Heureusement, « tout va bien se passer ! », rassure Alil Vardar, histoire de préserver le suspens sur le dénouement de cette histoire.

Ecrite par Alil Vardar et l’acteur français Vicent Azé, la pièce est interprétée par A. Vardar, entouré des comédiens Benjamin Zeitoun et Ryad Baxx. Les tickets sont disponibles sur ticket.ma.

