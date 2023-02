Au cours de l’année écoulée, le groupe BCP a réaffirmé son engagement auprès du tissu économique à travers son soutien aux TPME en dépit d’un contexte difficile. Le Groupe a également poursuivi ses efforts en faveur de l’inclusion financière, de l’innovation et de la digitalisation de ses services bancaires.

Le groupe BCP a toujours porté une attention particulière au segment des TPME au Maroc. Ainsi, ce sont 15 400 TPME qui ont pu bénéficier en 2022 d’un financement (crédits ou autorisations) auprès du CPM et de la Fondation Attawfiq Microfinance, soit 19 milliards de Dirhams.

Dans le même sens, et dans le cadre du Programme Intégré d’Appui et du Financement d’Entreprises (PIAFE), le groupe BCP à travers sa Fondation Création d’Entreprises (FCE) a contribué à la création de près de 650 entreprises et à la tenue de plus de 320 sessions de formation. Aussi, plus de 10 300 porteurs de projets et TPE ont bénéficié de l’accompagnement du Groupe et ce, à travers l’assistance à l’élaboration des business plans et des dossiers de financement ainsi que l’organisation de sessions de formation en e-learning et webinaires.

D’autre part, la Banque a poursuivi ses actions d’accompagnement des entreprises, à travers l’organisation de caravanes et de road shows dont « Les Régionales de l’Investissement », qui ont permis d’identifier un potentiel de plus de 1 400 projets pour un montant global de 25,4 milliards de Dirhams.

Le groupe BCP a également multiplié les actions en faveur de l’inclusion financière, grâce notamment à sa fondation Attawfiq Microfinance qui a financé 142 000 personnes exerçant des activités génératrices de revenus en 2022, pour un montant dépassant les 2 milliards de Dirhams. À fin décembre 2022, la Fondation compte à son actif près de 264 000 clients actifs dont 54% sont des femmes, 54% sont des jeunes âgés de 18 à 30 ans et 21% sont issus de la population rurale.

L’année 2022 a aussi été marquée par l’amélioration continue des services bancaires du Groupe à travers l’innovation et les efforts de digitalisation entrepris dans ce sens. À cet effet, le groupe BCP a lancé sa première offre bancaire digitale pour les 12-17 ans. Baptisée « SWIPE », celle-ci a été primée dans le cadre des prix des meilleures innovations bancaires de 2022, organisés conjointement par Qorus et le cabinet international Accenture.