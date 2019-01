Infomédiaire Maroc – Averda a remporté, pour une durée de 20 ans, le contrat de traitement des déchets de la ville de Tanger.

La signature de ce contrat est une nouvelle opportunité pour Averda de lancer des services avancés de traitement des déchets et d’élargir ainsi davantage sa part du marché. Une équipe, composée d’ingénieurs locaux et internationaux, dirigera la conception, la construction et l’exploitation d’un site ultra-moderne comprenant une installation de traitement des déchets, un centre de compostage des déchets organiques, un centre de stockage et des unités de récupération du gaz et de traitement des lixiviats.

Ce site innovant permettra d’atteindre un taux de valorisation des déchets supérieur à 25% dès la deuxième année du projet. Il produira également de l’électricité et deviendra le premier de la région à s’auto-approvisionner en énergie. Par ailleurs, Averda prévoit d’informer et de sensibiliser les communautés locales à la gestion des déchets, ce qui leur permettra de bénéficierentièrement de ce projet.

Environ un milliard de dirhams sera investi tout au long de la durée de vie du projet à Tanger et plus de 200 personnes seront recrutées et viendront s’ajouter aux 3500 employés déjà en poste au Maroc. Tous les employés bénéficieront des programmes de formation et d’évolution de carrière mis en place par Averda ce qui contribuera au développement de la population active et de l’économie marocaine.

Malek Sukkar, président-directeur général de Averda, a déclaré : « Nous sommes fiers et heureux de déployer nos services au Maroc et d’y implanter ce site ultra-moderne. En tant que leader du traitement des déchets dans les pays émergents, nous croyons profondément au potentiel de Tanger et nous sommes honnorés d’accompagner le Maroc dans son développement. Nous tenons à remercier les autorités locales d’avoir fait confiance à Averda. »

Averda se réjouit de cette collaboration qui s’annonce très prometteuse. En effet, conformément aux standards internationaux de gestion des déchets, ce site sera à la fois respectueux de l’environnement et bénéfique pour les communautés locales ainsi que pour les générations futures. Enfin, ce projet participera égalemement au développement de la ville de Tanger.

IM