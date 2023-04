Le projet de « l’Index de la démocratie participative pour une transition verte, résiliente et inclusive » nommé « PDI for GRI transition » a été lancé jeudi au siège de la région Casablanca Settat, à l’initiative de L’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable (AMCDD).

L’instrument d’évaluation et de classement des collectivités territoriales « PDI for GRI » permet de mieux connaitre nos territoires pour mieux agir afin d’accompagner les collectivités dans la transformation devenue urgente. Il s’agit d’une transformation pour avoir un réel impact sur le citoyen et le territoire afin d’intégrer les dimensions du climat, de développement durable, de démocratie participative et de participation citoyenne.

Ce projet qui fait partie du programme « d’Appui à la Participation Citoyenne », est le fruit d’une convention de partenariat entre la Direction Générale des Collectivités Territoriales, le Ministère Délégué Chargé des Relations avec le Parlement et Enabel soutenue par l’Union européenne, pour accompagner 60 communes dans cinq régions marocaines cibles, afin de promouvoir la gouvernance locale participative, la démocratie participative et la participation citoyenne, en concrétisation des dispositions de la Constitution du Royaume et des lois organiques relatives aux collectivités territoriales.

À cette occasion, le wali de la région Casablanca-Settat, Said Ahmidouche, a souligné que cette initiative s’inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale visant à consolider la transition vers l’économie verte et améliorer la gestion des ressources naturelles, notant que cette action cadre avec le processus de refonte de la stratégie nationale de développement durable amorcée actuellement pour l’aligner avec le nouveau modèle de développement et les engagements nationaux et internationaux du Maroc.

Cette journée a été marquée par la signature de conventions de partenariat entre l’Alliance marocaine pour le climat et le développement durable et l’institut de gouvernance des ressources naturelles (NRGI), l’union générale des collectivités locales CGLU-Afrique et IMAL (think-tank climatique nord-africain indépendant).

Le projet « PDI for GRI transition », stratégique pour le développement territorial, mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’AMCDD, l’institut de gouvernance des ressources naturelles, CGLU-Afrique et IMAL et différents acteurs nationaux et territoriaux, vise l’amélioration de la gouvernance locale, grâce à l’élaboration et la mise en place d’un outil innovant et la mise en œuvre d’un plan d’action concerté sur la base des résultats relevés par l’Index avec la prise en compte des priorités climatiques, environnementales et de démocratie participative.