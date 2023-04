Depuis l’annonce de la loi cadre N°03.22 et son premier décret d’application, la charte de l’investissement est au cœur des préoccupations des acteurs économiques du pays. Cette charte offre de nombreux avantages pour stimuler l’investissement et relancer l’économie marocaine, notamment des primes allant jusqu’à 30%, ce qui est très original et révolutionnaire, soulignent les intervenants à la table ronde Le Cercle des ÉCO, tenue récemment, autour du thème : « Charte de l’investissement, un nouveau souffle pour le climat des affaires ».

Dans le panel de la rencontre, figurait Karim Idrissi Kaitouni, Directeur exécutif en charge du Marché des Entreprises au sein d’Attijariwafa bank, Ali Mehrez, Senior manager au sein de l’AMDIE, Hakim Marrakchi, Vice-président de la CGEM, Amjad Kiti, directeur du pôle impulsion du CRI Fès-Meknès et Adel Barakat, Directeur exécutif en charge de la banque de financement au sein d’Attijariwafa bank.

« Malgré les effets de la crise sanitaire, la guerre Russo-ukrainienne, la question de l’inflation et d’autres facteurs qui ont entraîné un ralentissement de l’investissement, la charte de l’investissement tombe à point nommé pour relancer l’investissement au Maroc. La tournée d’Attijariwafa bank lancée très tôt en raison de l’intérêt suscité par la charte, avec de nombreux dossiers déjà en gestation », explique Karim Idrissi Kaitouni, Directeur Exécutif en charge du marché des entreprises au sein d’Attijariwafa bank, au sujet de la tournée régionale organisée par le groupe dans le but de vulgariser cerre charte au profit des opérateurs.

De son côté, Adel Barakat, Directeur Exécutif en charge de la banque de financement au sein d’Attijariwafa bank, ajoute à ce sujet : « Il y a des opportunités d’investissement notamment dans les domaines de la transition énergétique, du développement durable, du verdissement de l’économie marocaine et donc des rendez-vous à ne pas rater. Je pense que cette charte acte une nouvelle marche, celle de penser « investissement industriel » chaque jour. Cela fait des années que c’est le secteur public apporte de l’investissement et je pense qu’aujourd’hui les banques sont mobilisées auprès des opérateurs privés pour répondre à cette volonté de faire 2/3 de l’investissement porté par le secteur privé et 1/3 par le secteur public et atteindre cet objectif ambitieux de 500 000 milliards d’investissements ».

Soulignons que le groupe Attijariwafa bank a été particulièrement engagé dans cette initiative en formant plus de 500 collaborateurs de son réseau au Maroc et en lançant une tournée nationale d’information et de sensibilisation auprès de sa clientèle. Une tournée qui a eu un franc succès, selon le groupe.