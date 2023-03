Dans la foulée des chantiers actuellement en cours pour hisser la qualité et la performance du transport urbain dans la métropole casablancaise, Casa Transports entend se pencher sur une question épineuse: celle de la fraude au niveau du réseau tramway. Une étude en bonne et due forme sera lancée à cet effet, en vue de définir le taux de resquille à travers les lignes de ce moyen de transport.

D’après les éléments relatifs à ce projet, dont dispose Infomédiaire, l’approche de Casa Transports consistera à étudier sur le terrain le taux de fraude, par jour moyen de semaine, sur les lignes du réseau. La fraude concerne les cas de non-règlement comme ceux de non-validation.

Ce travail sera détaillé par tranche horaire et par station, et sera complété par le nombre de contraventions pour fraude constatées et verbalisées par les contrôleurs. Il concernera à la fois les stations et terminus des lignes T1 et T2. Dès lors, Casa Transports pourra quantifier le manque à gagner pour ses caisses, résultant de la fraude sur le réseau du Tramway relevant de la commune de Casablanca.