Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale se joint, vendredi, à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, par le lancement du projet « E-learning TB » au profit de 2.500 professionnels de santé impliqués dans la lutte contre cette maladie, afin de renforcer leurs compétences en matière de prise en charge.

La célébration de cette journée, sous le thème : « Oui ! nous pouvons mettre fin à la tuberculose ! », sera aussi marquée par l’organisation d’une rencontre nationale pour la communication, la sensibilisation et le plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes dans le processus de lutte contre la tuberculose au Maroc, afin de rappeler les engagements nationaux dans le cadre de la déclaration politique sur la tuberculose issue de la réunion de haut niveau en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018, annonce le ministère dans un communiqué. À ce titre, le ministère rappelle que, d’après les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 10,6 millions de personnes ont développé la tuberculose en 2021 et 1,6 million de personnes sont décédées de la maladie.

Au Maroc, la situation épidémiologique est marquée par une nette amélioration après l’impact de la pandémie du Covid-19, ce qui s’est traduit par une baisse de l’incidence et de la mortalité estimées, précise le ministère en se référant au dernier rapport de l’OMS.

Il a aussi été constaté un renforcement de la détection des cas à plus de 5 % par rapport à l’année 2020, expliquant l’augmentation du nombre des cas notifiés, ainsi qu’une progression du taux de succès thérapeutique à plus de 90 % pour atteindre l’objectif inscrit dans le cadre du Plan stratégique national actuel.

En effet, 30.355 nouveaux cas ont été notifiés et mis sous traitement en 2022, répartis majoritairement au niveau des régions du Royaume : Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa.

Afin de renforcer ces performances, le ministère ne cesse d’investir dans l’élargissement de l’offre de soins, intégrant des établissements de soins de santé primaires et centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires couvrant l’ensemble du territoire national et disposant d’un plateau technique en perpétuelle modernisation selon les standards internationaux de pointe, ce qui permet d’offrir des prestations de qualité et gratuites pour la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose par des professionnels de santé qualifiés et engagés.

En dépit des progrès indéniables réalisés au Maroc, il persiste encore des défis à soulever, principalement, la baisse annuelle insuffisante de l’incidence et l’action sur les déterminants socioéconomiques de la tuberculose à formaliser dans un cadre de responsabilisation et de redevabilité multisectoriel.

Pour faire face à ces défis, le ministère a mené une revue approfondie du Programme national de lutte antituberculeuse, dans le but de renforcer la riposte nationale à la tuberculose à l’horizon 2030 à travers l’élaboration du nouveau Plan stratégique national 2024-2030 en adoptant une approche sanitaire et multisectorielle axée, d’une part, sur le renforcement de ladite riposte et, d’autre part, sur l’amélioration des déterminants socioéconomiques de cette maladie dans le cadre d’une concertation des efforts entre les départements concernés, les organisations publiques, les collectivités territoriales et les secteurs privé et public.