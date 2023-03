Le Conseil de gouvernement a approuvé, lors de sa réunion du jeudi 23 mars, le projet de loi n° 61.22 modifiant et complétant le Dahir portant loi n° 1.75.292 du 5 Chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à protéger les animaux domestiques contre les maladies contagieuses.

Le texte, présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, vient renforcer le cadre légal réglementant les opérations de surveillance et de lutte contre les maladies contagieuses qui affectent les animaux domestiques.

D’après les explications données par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue du Conseil, l’article premier dudit Dahir portant loi n° 1.75.292 dresse une liste des maladies infectieuses devant être déclarées aux autorités compétentes, et qui font l’objet d’un examen régulier, afin de la compléter par de nouvelles maladies, en tenant compte de l’évolution des risques sanitaires.

L’objectif de ce projet est de réviser et de compléter la liste des maladies précitées, afin de se conformer aux nouvelles exigences sanitaires internationales fixées par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).