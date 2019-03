BMCE Capital Tunisie, filiale du groupe BMCE Capital, a conseillé avec succès le groupe tunisien Alliance Gestion et son actionnaire de référence Samir Jaieb, dans le processus d’acquisition d’un bloc d’actions majoritaire, représentant 88,8% du capital social de la Société Touristique Tunisie Golf auprès d’Al Karama Holding pour un montant de 31 millions de dinars tunisiens (environ 99 millions de dirhams marocain).

La Société Touristique Tunisie Golf est un fleuron du tourisme en Tunisie propriétaire de l’hôtel Le Palace 5*, situé dans la zone touristique de Gammarth (au nord-est de Tunis). Cet actif hôtelier se compose actuellement notamment de 239 chambres et 44 suites, 3 restaurants, 3 salles de conférence, un SPA, de plusieurs piscines d’un centre de Thalassothérapie haut de gamme, d’un Beach Bar et de plusieurs autres facilités, etc.

Cette acquisition illustre la volonté du groupe Alliance Gestion à devenir un acteur incontournable du tourisme en Tunisie. En effet, après cette acquisition stratégique, le groupe est désormais propriétaire de trois hôtels dont le Monaco de Sousse et le Mechtel de Tunis.

Il est à noter que cette opération d’envergure pour le marché tunisien a mobilisé les expertises du groupe BMCE Capital à Casablanca via sa banque d’affaires panafricaine BMCE Capital Conseil ainsi que le cabinet Colliers International, spécialisé dans l’immobilier et l’hôtellerie. A travers cette transaction, le groupe BMCE Capital et sa banque d’affaires BMCE Capital Conseil confirment leur ambition de devenir un acteur de référence du marché du conseil en Tunisie et manière générale sur des opérations à l’international.